CHP ve yandaşları karşı çıkmasaydı Hatay böyle olacaktı! Kentsel dönüşümü engellediler binlerce kişi enkaz altında kaldı

Kahramanmaraş merkez üslü 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası Türkiye yaraları sarmak için tek yürek olurken, enkaz üzerinden "siyasi rant" çıkarmak isteyen CHP ve medyası yine manipülasyona girişti. Depremden en çok zarar gören bölge olan Hatay için "Deprem bölgesi riskli değilmiş" başlığını atan CHP'nin fondaş medyası Sözcü, algı operasyonuna soyunmuştu. Takvim.com.tr ise belgeleriyle Sözcü'nün operasyonunu patlatmıştı. Peki CHP'nin başını çektiği muhalefet itiraz etmeseydi Hatay'daki kentsel dönüşüm nasıl olacaktı? Takvim.com.tr şimdi de o projeye ait görüntüleri yayınlıyor...