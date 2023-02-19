Sosyal medyada BABALA TV internette Ekşi Sözlük! Dezenformasyon ve yalanlarla deprem üzerinden kirli algı operasyonu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası BABALA TV sosyal medya üzerinden yalan ihbar ve haberlerle büyük bir dezenformasyona imza atmıştı. Depremin ilk anından itibaren kurumların seferber olmasına engel olan dezenformasyona internetin lağım çukuru olan Ekşi Sözlük'ün site içerisinde açılan başlıklarla destek verdiği görülürken sitenin olaya hiçbir şekilde müdahale etmediği ortaya çıktı. Ekşi Sözlük arama kurtarma faaliyetleri boyunca provokasyonların önündeki bütün engelleri kaldırıp, gece ve gündüz onlarca yazar hesabından, binlerce provokatif içerik girilmesine izin verdi. Öte yandan yazılan entrylerde kullanılan dilin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı ifadelerle aynı olması dikkatlerden kaçmadı.