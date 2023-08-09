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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023, 09:12 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023, 10:14

CHP ve PKK'nın Akbelen ortaklığı; PKK elebaşı Duran Kalkan'dan provokasyona destek! Gezi hayali...

Muğla'da Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP ve HDP yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu günlerdir bölge üzerinden algı yaparken yeni bir 'gezi' hayali kuran terör örgütü PKK da eylem yapanlara selam çaktı! PKK elebaşlarından Duran Kalkan, "Akbelen'de büyük bir direniş var. Selamlıyoruz. Ekolojiye sahip çıkılıyor. Karadeniz'de HES'ler yapmak istediler. Köylüler sahip çıktılar, direndiler. Önemli direnişlerden Gezi de ormanı, ağacı korumakla başladı." diyerek kirli emelini belli etti.

Terör örgütü PKK, Akbelen'de gerçekleştirilen provokasyona açık destek verdi!

Muğla Milas'ta uzun yıllardır yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilme kararı sonrası sözde çevreciler "Akbelen ormanları katlediliyor" yalanıyla eyleme başladı.

AKBELEN'DE KİRLİ ORTAKLIK
CHP - HDP yandaşlarının başlattığı eylemi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da körüklerken bir açıklama da terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'dan geldi.

PKK ELEBAŞI DURAN KALKAN AKBELEN'E SELAM ÇAKTI!
Terör örgütü PKK 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' isimli yapı üzerinden Türkiye'deki ormanları yakarken PKK elebaşı Duran Kalkan skandal açıklamalar yaptı.

Akbelen'de eylem yapanlara selam gönderen terörist başı 'Gezi' hayalini de dillendirdi.

PKK elebaşı Kalkan şunları söyledi:
"Şimdi Akbelen'de orman kesiyorlar. Bugün haberlerde veriyordu; diyorlardı ki, bir haftada doksan futbol sahası büyüklüğünde yer ormansızlaştırıldı. Dümdüz kesildi. Peki niçin? İşte rant için şöyle bir teori uydurmuşlar. Kurdistan'daki orman kesimi yakma savaş nedeniyle, Türkiye'deki ise rant nedeniyle. Evet rant. Ama bu rant nereye gidiyor? Nerede kullanılıyor? Bazı soyguncular palazlanıyorlar, fakat o oradan kazanılan para nerede kullanılıyor? Kürt savaşında kullanılıyor. Kürtlere karşı mermi olarak kullanılıyor. Bunu görmek çok zor mudur? Görüp de kabul etmek gerçekten mi çok zor? Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Görüntülere aldanmamalı Türkiye toplumu, sosyalistleri, aydınları, kadın ve gençleri. Sonuca bakmalılar. Sonucu ortaya çıkaran nedene baksınlar."

"GEZİ DE BÖYLE BAŞLADI"
Teröris tbaşı Türkiye'nin karışması hayalini ise şöyle dillendirdi:
"Akbelen'de büyük bir direniş var. Selamlıyoruz. Ekolojiye sahip çıkılıyor. Karadeniz'de HES'ler yapmak istediler. Köylüler sahip çıktılar, direndiler. Önemli direnişlerden Gezi de ormanı, ağacı korumakla başladı."

CHP'Lİ AVCILAR BELEDİYESİ HDP'LİLERİ AKBELEN'E TAŞIDI
Öte yandan CHP'li Avcılar Belediyesi'nin İstanbul'dan otobüsler kaldırıp bölgeye HDP'lileri taşıdığı ortaya çıkmıştı.

Otobüslerle Akbelen'e taşınan HDP'lilerin yayımladığı videoda "Avcılar Belediyesi izin verdi. Buraya Avcılar Belediyesi'yle geldiğimiz ortaya çıkarsa başımız büyük belaya girer." dediği duyuldu.

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