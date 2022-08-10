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CHP ve İYİ Parti muhalif medyayı fonluyor mu? Kenan Kıran A Haber’de değerlendirdi

CHP ve İYİ Parti muhalif medyayı fonluyor mu? Kenan Kıran A Haber’de değerlendirdi
10.08.2022 18:07

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Sözde basın özgürlüğünü savunan ama muhalefette kirli ilişkilere girmekten çekinmeyen fondaş medyanın foyaları bir bir dökülüyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kirli ilişkileri kanal ismi vererek açıkça deşifre etti. İnce, "Halk TV, TELE 1, KRT her ay düzenli olarak CHP’den ve İYİ Parti’den maaş alıyor” dedi. İnce, bu kanalların muhalefet aleyhinde haber yaptıkları zaman maaş kesilmesiyle tehdit edildiğini de belirtti. Peki CHP ve İYİ Parti muhalif medyayı fonluyor mu? CHP’den düzenli maaş alan gazeteciler kim? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran A Haber ekranlarında değerlendirdi.

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