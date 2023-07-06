CHP ve HDP’li üyeler Kur’an kursuna karşı çıktı!

Seçim döneminde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, eline mikrofonu aldığı her fırsatta muhafazakar kesimin oyunu almak için 'helalleşme' açıklaması yapıyor, yanlış söylediği hadislerle oy devşirmeye çalışıyordu. Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP'nin bu muhafazakar kesime göz kırpan tavrı 14 ve 28 Mayıs'ta yaşanan seçim hezimeti sonrası değişti.

Bunun en büyük örneği ise Mersin Akdeniz Belediyesi'nde gözler önüne serildi.

Belediyede gündem maddelerinin karara bağlandığı toplantıda, ilçede Kur'an kursu yapılması için mülkiyeti kamudaki bazı taşınmazların İlçe Müftülüğüne 25 yıllığına tahsis edilmesine ilişkin teklif de görüşüldü.

Görüşme sırasında meclis üyeleri arasında tartışma çıktı.

BAHANELERİ DAHA KOMİK

CHP ve HDP'li bazı meclis üyeleri, söz konusu bölgelere yakın cami lojmanı ve Kur'an kursu binası olduğunu savunarak, alternatif yerler belirlenmesi için ek süre istedi.

Başkan Gültak ise Kur-an kursları için ödeneğin hazır olduğunu belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, Diyanet üzerinden bütçe aktardı. İmarı hazır, inşaat ruhsatı verilebilecek, bizim hiç projemizin olmadığı bir arazi bulma şansımız yok. Dolayısıyla ek süreye gerek yok." ifadesini kullandı.

Teklifin komisyonda oy çokluğuyla reddedildiğini aktaran Gültak, teklifi bu kez idareden geldiği gibi oylamaya sundu.

Meclis üyelerinin oy çokluğuyla teklif reddedildi.

"LGBT'Yİ ATEİZMİ DEİZMİ DESTEKELEMEK İSTİYORLAR"

Başkan Mustafa Gültak, duruma sert tepki gösterdi. Gültak, "Kur'an kursuna açılmasını istemeyen CHP ve HDP zihniyetini kınadığımı buradaki meclis üyelerini kınadığımı söylemek istiyorum. Bunlar kafalarında LGBT'yi, ateizmi ve deizmi herhalde desteklemek istiyorlar. Böyle bir düşünceyi böyle bir psikolojiyi böyle bir sosyolojiyi de bizim İslam coğrafyasında özellikle Türkiye'de kabul etmemiz ve onaylamamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN TEPKİ

Mersin Sivil Toplum Kuruluşları Birliği adı altında bir araya gelen 50'nin üzerinde sivil toplum kuruluşu, Akdeniz Belediye Meclisinde Kuran kursu yapılması için müftülüğe yer tahsisi konusunda yapılan engelleme girişimi ve bu konu üzerinden manevi değerlere yönelik sosyal medyadaki ifadeleri kınadı.

Mersin Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Akdeniz ilçesinde Kuran kursu açılması için müftülüğe yer tahsisine bazı belediye meclis üyelerinden engelleme girişimi ve sosyal medyada bu konu üzerinden milli manevi değerlere saldıran bir kısım kendini bilmezleri paylaşımları toplum vicdanını yaralamıştır" denildi.

'HİÇBİR GEREKÇE ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİM ALMA HAKKINI ENGELLEMEYE MAZERET OLAMAZ'

Mersin Sivil Toplum Kuruluşları olarak Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın, ihtiyaç duyulan yerlerde okul, Kur'an kursu ve dezavantajlı bölgelerde kentsel dönüşüme alan açma gayretlerini takdirle karşıladıkları belirtilen açıklamada, "Unutmayalım ki küreselleşme ile ortaya çıkan bir sürü kötülük, madde kullanımı, şiddet eğilimi, sapkın cinsel eğilimler neslimerek onları hayataiz için ciddi tehditlerdir. Akdeniz Belediye Meclisinin tüm üyelerinin bu hassasiyetle karar almalarını isteriz. Sorumlu makamda olanların çocuklarımız için tehdit oluşturan akımlara karşı yapabileceği en büyük iyilik, onların değerlerine bağlı, inançlı, donanımlı ve özgüven sahibi bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır. Bu manada kesinlikle kız-erkek ayırımı yapmadan, bütün çocuklarımızın yetişme dönemlerini eğitim-öğretimle en iyi şekilde değerlendir ve geleceğe hazırlamak, her kuruluşun hem milli hem de manevi sorumluluğudur. Kur'an kurslarımız da bu açıdan önemli bir eğitim kurumudur. Bu aziz milletin dinine, diyanetine, yüce kitabımız Kuran'a sevgisi orta yerde iken, hiçbir gerekçe çocuklarımızın eğitim alma hakkını engellemeye mazeret olamaz." denildi.

Açıklamada ayrıca, sosyal medyada milletin değerlerine yapılan hakaretlere karşı da tüm siyasi çevreler birlikte hareket etmeye davet edilirken, "Sonuç olarak talebimiz, Kur'an kursu için müftülüğe yer verilmesine ret oyu veren meclis üyelerinin kamu vicdanını yaralayan bu kararlarını gözden geçirerek acilen düzeltmeleridir" ifadelerine yer aldı.