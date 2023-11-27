İşgalci İsrail Gazze'de Filistinlileri katlederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan kalıcı barış için diplomasi temaslarını sürdürüyor. CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise büyük bir skandala imza atarak Gazze'de yaşananlar üzerinden Başkan Erdoğan'a saldırdı. Yücel, "Erdoğan, Filistin-İsrail sorununu uluslararası sorun olmaktan çıkarıp bir din savaşları haline getirmeye çalışıyor" şeklinde skandal ifadeler kullandı. Öte yandan A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Yücel’in bu açıklamalarına sert tepkiler geldi.