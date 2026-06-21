Taksicilerin bıçaklı yolcu savaşı: 6 yaralı!

Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 18:06

Akrabalarını Toplayıp Durağa Geldi

Olay, öğle saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce yolcu alma meselesi nedeniyle duraktakilerle tartışma yaşayan Cebrail S., bu kez yanına dayısı Mehmet D. ve kuzeni Ahmet D.'yi de alarak daha önce ayrıldığı taksi durağına geri geldi.

Tartışma Kısa Sürede Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

İki grup arasında durak önünde başlayan sözlü tartışma, kısa sürede karşılıklı hakaretlerle büyüyerek tekme, tokat ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçakların havada uçuştuğu amansız kavgada; taksi durağı sahibi Vakkas G. ile oğulları Ali G. ve Volkan G.'nin yanı sıra, karşı gruptan Mehmet D., Ahmet D. ve Efe D. aldıkları bıçak darbeleriyle çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Çevredeki vatandaşların büyük korku içinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde kalan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde yeni bir kavga ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri alırken, hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olup olmadığı araştırılıyor. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor.