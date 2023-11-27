PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023, 17:53 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023, 18:08

İzmir Konak'ta Şok Görüntü! İnşaat Şantiyesinde Korkunç Olay! İş Makinesi Operatörü Tartıştığı İşçileri Kepçeyle Kovaladı! (VİDEOLU HABER)

İzmir’in Konak ilçesinde, işçiler arasındaki yük taşıma tartışması sonrasında çıkan kavgada kepçe operatörü, işçileri kepçeyle ölümüne kovaladı. O anlar kameraya yansırken, kavgada yaralanan 2 işçi hastanelik oldu.

İzmir Konak ilçesinde, iş makinesi operatörü tartıştığı işçileri kepçeyle kovaladı.

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ İLE İŞÇİLER TARTIŞTI
Olay, öğle saatlerinde, Halkapınar Mahallesi'ndeki şantiyede meydana geldi.

İddiaya göre, inşaat işçileri ve iş makinesi operatörü arasında çıkan yük taşıma tartışması, kavgaya dönüştü.

Operatör sinirlenip aracına binerek işçileri takip etti.

KEPÇEYLE KOVALADI
Olayda koşarak kaçan işçilerden 2'sinin hafif yaralandığı öğrenildi.

O anlar, başka işçi tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Kepçe operatörünün işçileri takibi, işçilerin de kaçtığı anlar görüntülerde yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SIRADAKİ VİDEO
İYİ Parti’de yeni bomba! Murat İde ve Esma Bekar’ın jette alkol aldığı görüntüler ortaya çıktı
27.11.2023Pazartesi
Konya'da terör örgütü PKK'ya operasyon
27.11.2023Pazartesi
TikTok’taki ‘’Laz Kızı’’ | Sosyal medyada müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı
27.11.2023Pazartesi
TikTok'ta para kazanmak için canlı yayın açıp derin göğüs dekoltesi veren ''Laz Kızı'' kullanıcı adlı kadın gözaltında
27.11.2023Pazartesi
AK Parti MYK toplanıyor! Gündem yerel seçim ve aday belirleme
27.11.2023Pazartesi
Bunlar da Var
TikTok’ta para kazanmak için canlı yayın açıp derin göğüs dekoltesi veren ’’Laz Kızı’’ kullanıcı adlı kadın gözaltında 01:01
Göğüs dekoltesi verip para kazanan kadın gözaltında
27.11.2023Pazartesi
TikTok’taki ‘’Laz Kızı’’ | Sosyal medyada müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı 01:09
Sosyal medyada müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı
27.11.2023Pazartesi
atv Canlı Yayın 📺 MÜGE ANLI İZLE 🕵️ 27 Kasım 2023 Müge Anlı canlı izle bugünkü program Youtube tek parça izle | Video haber 00:36
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 (27 Kasım 2023)
27.11.2023Pazartesi
2. torba yasa listeleniyor! 80 maddelik torba yasa maddeleri neleri içeriyor? Erken emeklilik, Bağ-Kur prim eşitlemesi, 3600 ek gösterge, staj var mı? 03:45
2. torba yasa listeleniyor! 80 maddelik torba yasa maddeleri neleri içeriyor?
27.11.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA