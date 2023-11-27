İzmir Konak ilçesinde, iş makinesi operatörü tartıştığı işçileri kepçeyle kovaladı.
İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ İLE İŞÇİLER TARTIŞTI
Olay, öğle saatlerinde, Halkapınar Mahallesi'ndeki şantiyede meydana geldi.
İddiaya göre, inşaat işçileri ve iş makinesi operatörü arasında çıkan yük taşıma tartışması, kavgaya dönüştü.
Operatör sinirlenip aracına binerek işçileri takip etti.
KEPÇEYLE KOVALADI
Olayda koşarak kaçan işçilerden 2'sinin hafif yaralandığı öğrenildi.
O anlar, başka işçi tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Kepçe operatörünün işçileri takibi, işçilerin de kaçtığı anlar görüntülerde yer aldı.
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