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CHP seçmeni 'Kılıçdaroğlu' diyor: Ankette İmamoğlu ve Yavaş'a büyük fark

CHP seçmeni 'Kılıçdaroğlu' diyor: Ankette İmamoğlu ve Yavaş'a büyük fark
27.12.2022 00:33 - Son Güncelleme: 27.12.2022 00:42

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Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener ikilisinin Saraçhane merkezli adaylık tiyatrosu 6'lı masaya karıştırdı. CHP ve İYİ Parti arasında ipler kopma noktasına gelirken taraflar birbirilerini sert sözlerle hedef aldı. Bir yandan da CHP'nin masadaki ittifak ortaklarına 'Kılıçdaroğlu' dayatması sürüyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, aday profili çizip 'bilge bir insan olmalı' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. Bir yandan da masadaki kaosun gölgesinde CHP seçmeni odaklı çarpıcı bir anket sonucu açıklandı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a fark attı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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