CHP programında Ekrem İmamoğlu’na bir darbe daha! Kılıçdaroğlu övüldükçe Ekrem İmamoğlu’nun yüzü düştü

CHP’de Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık savaşı durulmuş gibi görünmüyor. Saraçhane tiyatrosunun ardından bulduğu her fırsatta Ekrem İmamoğlu’na ayar veren Kılıçdaroğlu, son olarak metro açılış töreninde Akşener’in de olmasını fırsat bilerek “Ekrem Başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek” demişti. İmamoğlu’na bu kez de Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’tan darbe geldi. Bozkurt, Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden cumhurbaşkanı olması gerektiğini anlatırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüzünün düştüğü görüldü.