CHP lideri Özel’den Türkiye ekonomisine sabotaj girişimi! Ömer Çelik A Haber’e özel açıklamalarda bulundu

CHP'li Ekrem İmamoğlu İBB üzerinden 560 milyar TL'lik yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hapse girdi. CHP lideri Özgür Özel önce marjinal sol örgütleri ve vandalları kullanarak milli iradeyi ayaklar altına aldı ardından Türkiye’nin yerli markalarını hedef alarak boykot çağrısında bulundu. Skandalların ardı arkası kesilmezken 2 Nisan'da Türkiye ekonomisini durdurma çağrısı yaparak sabotaj girişiminde bulundu. Özel'in bu çağrısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir" dedi.