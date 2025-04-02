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CHP lideri Özel’den Türkiye ekonomisine sabotaj girişimi! Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber’e özel açıklamalarda bulundu
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CHP lideri Özel'den Türkiye ekonomisine sabotaj girişimi! Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber'e özel açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 00:09 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 00:14

CHP'li Ekrem İmamoğlu İBB üzerinden 560 milyar TL'lik yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hapse girdi. CHP lideri Özgür Özel önce marjinal sol örgütleri ve vandalları kullanarak milli iradeyi ayaklar altına aldı ardından Türkiye’nin yerli markalarını hedef alarak boykot çağrısında bulundu. Skandalların ardı arkası kesilmezken 2 Nisan'da Türkiye ekonomisini durdurma çağrısı yaparak sabotaj girişiminde bulundu. Özel'in bu çağrısının ardından Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

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