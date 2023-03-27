CHP'nin 'Erdoğan'ın diploması yok' yalanı tutmayınca algıya başladılar!

Seçimlere adım adım ilerlerken muhalefet yine aynı algı operasyonuyla Başkan Erdoğan'ı hedefe almaya başladı. İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin başını çektiği 'Erdoğan'ın diploması yok' yalanı İletişim Başkanlığı ve Marmara Üniversitesi'nin açıklamalarıyla çökertilmişti. Yalanı elinde patlayan muhalefetten yeni bir atak geldi. Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programına katılan CHP'li Yunus Emre, "Erdoğan'ın sınıf arkadaşı yok" dedi, ancak birkaç ay önce yine aynı ekranlarda Rafael Sadi, Şirin Payzin'in programına katılıp Erdoğan'ın sınıf arkadaşı olduğunu söylemişti.