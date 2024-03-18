CHP'deki balya balya kirli paranın kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu tescillendi. Para trafiğinin ana kumanda merkezi ise Beylikdüzü olarak kayıtlara geçti. Tartışmalar sürerken topa dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu girdi. Kaftancıoğlu’nun "Benim parayla, ihaleyle işim olmaz. O görüntülerde benim ortağım ya da genel müdürüm yok. Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar. Paranın adresini en iyi onlar bilir” dediği iddia edildi. Öte yandan paradan kule skandalında soruşturma derinleşti. Söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Yılmaz paraları neden saydığını hatırlamadığını belirtirken Braka 15 milyon 510 bin lira nakit aldığını görüntülerdeki Euro'lardan haberi olmadığını ifade etti. Eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırıldı.