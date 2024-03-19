SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 19 Mart 2024, 09:17 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024, 09:20

İzmir'de MİT destekli PKK operasyonu: 5 gözaltı

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik MİT destekli şafak operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüne üye olmak ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 5 Suriye uyruklu şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Şüphelileri yakalamaya yönelik İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli operasyon için sabah saatlerinde düğmeye bastı. Sabah 07.15'te il genelinde belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda, 5 hedef şüpheli kıskıvrak yakalandı.

SIRADAKİ VİDEO
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 2 ayrı suç örgütü çökertildi
19.03.2024Salı
Fena saçmaladı! CHP lideri Özgür Özel'den darbe açıklaması: Gençler yaparsa teslim olurum
19.03.2024Salı
Eski CHP Avukatı Mustafa Kemal Çiçek A Haber'de tek tek anlattı! İşte Para kulesinin" perde arkası
18.03.2024Pazartesi
Canan Kaftancıoğlu ‘’para kuleleri’’ soruşturmasında ifadeye çağrıldı
18.03.2024Pazartesi
AK Parti Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu A Haber’de
18.03.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Galler prensesi Kate Middleton öldü mü? Kraliyetten açıklama bekleniyor 04:25
Galler prensesi Kate Middleton öldü mü?
18.03.2024Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an! Yarışmacı 5 milyon TL’lik soruyu açtıracak 14:17
Milyoner'de tarihi an! 5 milyon TL'lik soruyu açtıracak
18.03.2024Pazartesi
İnci Taneleri 9. bölüm fragmanı izle: Azem kızını bulabilecek mi? 00:52
İnci Taneleri 9. bölüm fragmanı izle
18.03.2024Pazartesi
Emekliler yılın ilk ikramiyesini ne zaman alacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi! 03:19
Emekliler yılın ilk ikramiyesini ne zaman alacak? İşte ödeme takvimi!
18.03.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA