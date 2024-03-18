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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Mart 2024, 22:00 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024, 22:05

CHP mitinginde Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için "selam olsun" pankartı açıldı

Antalya'nın ilçesi Alanya'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuştuğu miting alanında cezaevinde terörden tutuklu olan HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için "selam olsun" pankartı açıldı. Özel'in hitap ettiği alanda boşluklar dikkat çekerken vatandaşlar miting alanını erken terk etti. CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir olayı provokasyon olarak nitelendirse de 4 Kasım 2023'teki CHP kurultayında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel terörden tutuklu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam göndermişti.

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