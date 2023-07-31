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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023, 11:57 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023, 12:18

Can Ataklı'dan akıllara zarar sözler! Akbelen' üzerinden milli iradeyi hedef aldı

Muğla'da yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP ve HDP yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapıldı. "Akbelen ormanları katlediliyor " palavrasıyla ortalık karıştırılmaya çalışılırken CHP yandaşı Can Ataklı'dan akıllara zarar bir açıklama geldi. Can Ataklı, AK Parti'ye oy veren seçmenin çevre duyarlılığı olmadığını savunarak, "Çevre duyarlılığı olan muhalefet olanlar. Daha medeni insanlar, tatil falan da yapıyorlar." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

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