Muğla'da yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP ve HDP yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapıldı. "Akbelen ormanları katlediliyor " palavrasıyla ortalık karıştırılmaya çalışılırken CHP yandaşı Can Ataklı'dan akıllara zarar bir açıklama geldi. Can Ataklı, AK Parti'ye oy veren seçmenin çevre duyarlılığı olmadığını savunarak, "Çevre duyarlılığı olan muhalefet olanlar. Daha medeni insanlar, tatil falan da yapıyorlar." şeklinde skandal ifadeler kullandı.