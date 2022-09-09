Büyükada'da şüpheli şahsın kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı anlar kamerada

Büyükada’da bir şahıs, bir kız çocuğunu taciz ederek kaçırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlara ‘imdat’ çağrısı anlamına gelen el işareti yapan kızı ve yanındaki şahsı fark eden esnaf, şahsı engelleyerek kız çocuğunun kaçmasına yardımcı oldu. Şahsın kız çocuğunu sokak ortasında götürmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz haftalarda Büyükada’da yaşandı. İddiaya göre H.G. isimli şahıs, yaşı küçük kız çocuğuna sarılarak çocuğu kaçırmaya çalıştı. Kız çocuğu paniğe kapılsa da çevredeki vatandaşların kendisini fark etmesi için ‘imdat çağrısı’ anlamına gelen el işareti yaptı. Şahsı ve çocuğu fark eden çevredeki esnaf, şahsın yanına gelerek kızın nesi olduğunu sorduklarında şahıs akrabası olduğunu söyledi. Fakat o esnada kız çocuğunun şahsın yanından koşarak kaçtığını gören ve annesi ile babasının kız çocuğunu aradığını öğrenen esnaf, bu sefer şahsa saldırarak darp etti. Polis tarafından yakalanan H.G. isimli şahıs ‘çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’ ile ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanırken, emniyet ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.