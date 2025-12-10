Bulunan 60 bin dolar polise teslim edildi

PODCAST CANLI YAYIN
Kocaeli Darıca’da temizlik görevlisinin bulduğu para dolu kargo poşeti polise teslim edildi. Paranın sahibini bulmak için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir zincir marketin temizlik görevlisi tarafından kargo paketi içinde bulunan 60 bin dolar para polise teslim edildi. Polis, paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Bayramoğlu Mahallesi Plaj Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir zincir markette temizlik görevlisi olarak çalışan İ.A., sabah saatlerinde temizlik yaptığı sırada market önündeki ağacın dibine bırakılmış bir kargo poşetini fark etti. Poşeti çöpe atmak üzere eline alan İ.A., içinde para olduğunu görünce durumu çalıştığı marketin yetkililerine haber verdi. Market yetkilisi de içi para dolu poşetini Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Amirliği'ne teslim etti.

Polis ekibi poşet içerisindeki 60 bin dolar paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

