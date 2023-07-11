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Borsa rekorla başladı | 11 Temmuz BIST 100 SON DURUM

Borsa rekorla başladı | 11 Temmuz BIST 100 SON DURUM
11.07.2023 10:19

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,61 artışla 6.371,22 puan ile rekor seviyeden başladı. Dün yükseliş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 değer kazancıyla 6.270,41 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirmişti.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,61 artışla 6.371,22 puan ile rekor seviyeden başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 100,80 puan artışla ve yüzde 1,61 değer kazanarak 6.371,22 puana çıktı.

EN FAZLA BANKACILIK KAZANDIRDI
Bankacılık endeksi yüzde 2,25 ve holding endeksi yüzde 1,62 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

REKORLA KAPANMIŞTI
Dün yükseliş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 değer kazancıyla 6.270,41 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

NATO ZİRVESİ'NDE TÜRKİYE RÜZGARI
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta dün gerçekleşen görüşmede önemli kararlar alınırken, Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, Vilnius'ta yapılan anlaşmanın Türk varlıklarını olumlu etkilemesinin beklendiğini kaydetti.

ABD'de enflasyon ve resesyon ikileminin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörülerin günden güne güç kazandığını söyledi.

Analistler, bugün Almanya'da ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklentileri endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.200 ve 6.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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