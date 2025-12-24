Bolu'da otel faciasında yaşamını yitiren 78 kişi için hatıra ormanı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasında hayatını kaybeden 78 kişi için D-100 kara yolu kenarında oluşturulan hatıra ormanına fidan dikildi. Fidanlara, faciada yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu kartlar asıldı.
78 CAN İÇİN HATIRA ORMANI OLUŞTURULDU
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından, Bolu'da anlamlı bir çalışma hayata geçirildi.
FİDANLAR KAYIPLAR ANISINA DİKİLDİ
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından D-100 kara yolu üzerindeki Yumrukaya köyü mevkisinde oluşturulan hatıra ormanında, faciada yaşamını yitiren 78 kişi için ayrı ayrı fidanlar dikildi. Her fidana, hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı kartlar asıldı.
DUYGU DOLU TÖREN
Düzenlenen törene Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, faciada yakınlarını kaybeden aileler ve protokol üyeleri katıldı. Aileler, yakınları adına dikilen fidanlara ilk can suyunu verdi.
ACI HATIRALAR YEŞERECEK
Oluşturulan hatıra ormanıyla, yangında yaşamını yitiren 78 kişinin isminin Yumrukaya'da yeşerecek ağaçlarla gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.