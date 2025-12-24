Bolu'da otel faciasında yaşamını yitiren 78 kişi için hatıra ormanı

78 CAN İÇİN HATIRA ORMANI OLUŞTURULDU

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından, Bolu'da anlamlı bir çalışma hayata geçirildi.

FİDANLAR KAYIPLAR ANISINA DİKİLDİ

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından D-100 kara yolu üzerindeki Yumrukaya köyü mevkisinde oluşturulan hatıra ormanında, faciada yaşamını yitiren 78 kişi için ayrı ayrı fidanlar dikildi. Her fidana, hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı kartlar asıldı.

DUYGU DOLU TÖREN

Düzenlenen törene Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, faciada yakınlarını kaybeden aileler ve protokol üyeleri katıldı. Aileler, yakınları adına dikilen fidanlara ilk can suyunu verdi.

ACI HATIRALAR YEŞERECEK

Oluşturulan hatıra ormanıyla, yangında yaşamını yitiren 78 kişinin isminin Yumrukaya'da yeşerecek ağaçlarla gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.