MHP lideri Devlet Bahçeli'den uçak kazası için taziye mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı. Libya'nın acısının Türkiye'nin de acısı olduğunu belirten Bahçeli, "Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür." diyerek kazaya şüpheye dikkat çekti.