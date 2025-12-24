PODCAST CANLI YAYIN
MHP lideri Devlet Bahçeli'den uçak kazası için taziye mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den uçak kazası için taziye mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı. Libya'nın acısının Türkiye'nin de acısı olduğunu belirten Bahçeli, "Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür." diyerek kazaya şüpheye dikkat çekti.

Bunlar da Var

Ankara Haymana'da düşen jetin olay yerinden en net görüntüler ortaya çıktı
Ankara Haymana'da düşen jetin olay yerinden en net görüntüler ortaya çıktı
Ankara Haymana'da düşen jetin o anları kamerada
Ankara Haymana'da düşen jetin o anları kamerada
GOL: Fenerbahçe 1 - 2 Beşiktaş | Vaclav Cerny
GOL: Fenerbahçe 1 - 2 Beşiktaş | Vaclav Cerny
Sadettin Saran’ın Kuruoba’daki villası havadan görüntülendi
Sadettin Saran’ın Kuruoba’daki villası havadan görüntülendi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle