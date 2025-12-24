Sadettin Saran özel labatuvardan çıkarken görüntülendi

ADLİ TIP RAPORU GÜNDEM OLDU

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde kokain ve metabolitleri testinin pozitif çıktığı bildirildi. Rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

SARAN'DAN SERT YALANLAMA

Sadettin Saran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille reddetti. Saran, hayatı boyunca söz konusu maddeyi kullanmadığını belirterek, iddiaların kendisine yönelik bir "karalama kampanyası" olduğunu savundu.

YENİDEN TEST TALEBİ

Saran, Adli Tıp Kurumu'nda testin yeniden yapılmasını savcılıktan talep edeceğini, ayrıca uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız laboratuvarlarda da test yaptıracağını açıkladı. Sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.

ÖZEL LABORATUVARA GİTTİ

Öte yandan Sadettin Saran'ın, bugün öğle saatlerinde Şişli'de bulunan özel bir laboratuvara giderek test yaptırdığı öğrenildi.