Sadettin Saran özel labatuvardan çıkarken görüntülendi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Sadettin Saran’ın saç örneğinde kokain ve metabolitlerine rastlandığı bildirildi. Sosyal medyadan açıklama yapan Saran, testin yeniden yapılmasını talep edeceklerini ve bağımsız kuruluşlarda da inceleme yaptıracaklarını duyurdu. Saran, bugün Şişli’de özel bir laboratuvardan çıkarken görüntülendi.
ADLİ TIP RAPORU GÜNDEM OLDU
Uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde kokain ve metabolitleri testinin pozitif çıktığı bildirildi. Rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
SARAN'DAN SERT YALANLAMA
Sadettin Saran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille reddetti. Saran, hayatı boyunca söz konusu maddeyi kullanmadığını belirterek, iddiaların kendisine yönelik bir "karalama kampanyası" olduğunu savundu.
YENİDEN TEST TALEBİ
Saran, Adli Tıp Kurumu'nda testin yeniden yapılmasını savcılıktan talep edeceğini, ayrıca uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız laboratuvarlarda da test yaptıracağını açıkladı. Sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.
ÖZEL LABORATUVARA GİTTİ
Öte yandan Sadettin Saran'ın, bugün öğle saatlerinde Şişli'de bulunan özel bir laboratuvara giderek test yaptırdığı öğrenildi.