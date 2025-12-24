PODCAST CANLI YAYIN
Sadettin Saran özel labatuvardan çıkarken görüntülendi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Sadettin Saran’ın saç örneğinde kokain ve metabolitlerine rastlandığı bildirildi. Sosyal medyadan açıklama yapan Saran, testin yeniden yapılmasını talep edeceklerini ve bağımsız kuruluşlarda da inceleme yaptıracaklarını duyurdu. Saran, bugün Şişli’de özel bir laboratuvardan çıkarken görüntülendi.

ADLİ TIP RAPORU GÜNDEM OLDU

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde kokain ve metabolitleri testinin pozitif çıktığı bildirildi. Rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

SARAN'DAN SERT YALANLAMA

Sadettin Saran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille reddetti. Saran, hayatı boyunca söz konusu maddeyi kullanmadığını belirterek, iddiaların kendisine yönelik bir "karalama kampanyası" olduğunu savundu.

YENİDEN TEST TALEBİ

Saran, Adli Tıp Kurumu'nda testin yeniden yapılmasını savcılıktan talep edeceğini, ayrıca uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız laboratuvarlarda da test yaptıracağını açıkladı. Sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.

ÖZEL LABORATUVARA GİTTİ

Öte yandan Sadettin Saran'ın, bugün öğle saatlerinde Şişli'de bulunan özel bir laboratuvara giderek test yaptırdığı öğrenildi.

Ankara Haymana'da düşen jetin olay yerinden en net görüntüler ortaya çıktı
Ankara Haymana'da düşen jetin o anları kamerada
GOL: Fenerbahçe 1 - 2 Beşiktaş | Vaclav Cerny
Sadettin Saran’ın Kuruoba’daki villası havadan görüntülendi

