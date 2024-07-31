SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Blinken, ABD'nin Haniye suikastından haberdar olmadığını söyledi
Haberler Güncel Videoları

Blinken, ABD'nin Haniye suikastından haberdar olmadığını söyledi

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024, 16:14   |   Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024, 16:15

Hamas Lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu şehit edilmesine ilişkin İsrail ve ABD'den gelen açıklamalar Orta Doğu'da yeni bir safhaya geçildiğini işaret ediyor. İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ni ziyareti sonrası başlayan süreç kanlı suikast girişimleri ile devam ediyor. Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, suikast girişiminden haberinin olmadığını ifade ederken ateşkes konusunda yine Hamas'ı suçladı. İsrail'den herhangi bir açıklama yapılmazken Blinken İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını talep etti. Bu durum Netanyahu'nun ABD ziyareti sonrası Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ABD-İsrail ürünü bir operasyon olabileceği iddialarını güçlendirdi.

SIRADAKİ VİDEO
Mahmud Abbas 14 Ağustos'ta Türkiye'ye geliyor
31.07.2024Çarşamba
Ankara'da polis uygulamasından kaçan araç, 2 polisin yaralanmasına neden oldu
31.07.2024Çarşamba
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Haniye' açıklaması: İsrail bölgesel savaşın ilk tetiğini çekti
31.07.2024Çarşamba
Esenyurt’ta kaza yapan motosiklet alev topuna döndü
31.07.2024Çarşamba
İşte Haniye'nin yıllar önce TBMM'yi ziyaret ettiği görüntüler!
31.07.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Reyhanlı’da cinayet: Husumetlilerin barışma buluşmasında kurşun yağmuru: 3 ölü! 00:25
Barışma buluşmasında kurşun yağdı: 3 ölü
31.07.2024Çarşamba
İsmail Haniye İran’ın göbeğinde şehit oldu! Tahran’da ’siyonist’ suikast: Hamas ’intikam’ dedi İsrail’i işaret etti 01:45
Hamas lideri Haniye şehit oldu!
31.07.2024Çarşamba
Bakırköy’de silahı saldırı: Kennedy Caddesi’ndeki silahlı saldırı anı kamerada! 00:36
Bakırköy'ün Kennedy Caddesi'nde kurşun yağmuru! O anlar kamerada!
31.07.2024Çarşamba
Antalya Manvgat’ta feci kaza! Kamyonetin açılan arka kapağı faciaya sebep oldu: Tur midibüsündeki kadın rehber öldü! 03:50
Kamyonetin açılan arka kapağı faciaya sebep oldu: 1 ölü 4 yaralı!
31.07.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA