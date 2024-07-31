Hamas Lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu şehit edilmesine ilişkin İsrail ve ABD'den gelen açıklamalar Orta Doğu'da yeni bir safhaya geçildiğini işaret ediyor. İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ni ziyareti sonrası başlayan süreç kanlı suikast girişimleri ile devam ediyor. Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, suikast girişiminden haberinin olmadığını ifade ederken ateşkes konusunda yine Hamas'ı suçladı. İsrail'den herhangi bir açıklama yapılmazken Blinken İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını talep etti. Bu durum Netanyahu'nun ABD ziyareti sonrası Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ABD-İsrail ürünü bir operasyon olabileceği iddialarını güçlendirdi.