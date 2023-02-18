Bina deprem testi ile ilgili merak edilenler! Bina dayanıklılık testi için nereye başvurulmalı? Maliyeti ne kadar? Hangi seçenekler mevcut?

11 ilimizi vuran deprem felaketi sonrası herkes evinin durumunu merak etmeye başladı. Vatandaşlar evlerinin sağlamlığını tespit ettirmek için dayanıklılık testine koştu. Talepte yüzde 100'ü aşan artış görüldü. İstanbul'da 6 günde 40 bini aşkın kişinin binalarının durumunu öğrenmek için belediyeye başvurduğu öğrenildi.







ADIM ADIM İŞLEMLER

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, bina dayanıklılık testinin nasıl yapıldığını ve işlemler konusunda merak edilen detayları anlattı. Evinden tereddüdü olanların ilk iş olarak belediyeden bina projesini alması gerektiğini söyleyen Türkkan, şu bilgileri verdi: "Önce projeyi inceliyoruz. Binadaki kolonların ve kirişlerin projeye uyup uymadığı ile ilgili bir rölöve çalışması gerçekleştiriyoruz. Ardından karot çalışmaları yapıyoruz. Kullanılmış betonun taşıma kapasitesini, binadaki, kolonlardaki demir miktarlarını tespit ediyoruz. Kırımlar yapıp donatıları da görüyoruz. Zemin etüdü yaptırıp bina ile ilgili statik analizleri gerçekleştiriyoruz." Böyle bir raporun zaman aldığını belirten Türkkan, "Bir vatandaş 6-7 katlı, 20 daireli bir yer için müracaat ettiğinde sonuçların alınması, statik analiz yapılması bir ay sürebilir" dedi.







EN AZ 20 BİN TL

Türkkan, maliyet için de "Ücret binanın büyüklüğü ve işlemlerin kapsamına bağlı olmak kaydıyla değişebilir. Bina başına test maliyeti 20 bin liradan başlıyor" açıklamasında bulundu. Karot işleminin binada zarar oluşturmayacağını aktaran Türkkan, şu uyarıyı da yaptı: "Düşey ve yatay donatıları tespit edip demir olmayan beton bölgeden karot alınması gerekiyor. Profesyonel olmayan bazı ekipler kolonlardaki demirleri de keserek karot alıyor. Bu gerçekten ciddi problemlere neden oluyor."







2 SEÇENEK VAR

DEGÜDER Başkanı Türkkan, bina dayanıklılık testi çıktıktan sonra mesken sahibinin önüne iki seçenek geldiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Binanızı yıkıp yeniden yapabilir ya da güçlendirebilirsiniz. Raporda güçlendirme kararı varsa güçlendirme yapılabiliyor. Raporda binanın nasıl hasar alacağı, nerelerin zayıf, nerelerin sağlam olduğu, binanın nelerden dolayı problem yaşayacağı çok net olarak gösteriliyor."







NEREYE BAŞVURMALI?

Binasının riskli olduğunu düşünen veya depreme karşı dayanıklı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca belirlenen kurum ve kuruluşlara başvurarak bu testi yaptırabiliyor. Bakanlık'ın internet sitesinde, risk tespit raporu için başvurulabilecek belediyeler, meslek odaları, kamu kurumları, üniversiteler ile özel kuruluşlar ve firmalar yer alıyor.