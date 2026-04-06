İstanbul Beşiktaş, gece saat 04.30 sıralarında film sahnelerini aratmayan bir hesaplaşmaya sahne oldu. Balmumcu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, motosikletli ve kasklı iki şüpheli, işletmeci Selçuk K. ve eşi Dilek K.'ye ait oto galerinin önüne gelerek araçların üzerine benzin döktü. Saniyeler içinde devasa bir yangına dönüşen kundaklama sonucunda 14 lüks araç hurdaya döndü.

Durmadılar: Villayı Kurşun Yağmuruna Tuttular

Galeriyi ateşe veren saldırganlar, hızlarını alamayarak bu kez çiftin Levent Mahallesi'ndeki villasına yöneldi. Villaya kurşun yağdıran şüpheliler, 5 mermiyi ikamete isabet ettirdikten sonra karanlığa karıştı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 7 adet boş kovan bulundu. Mucize eseri her iki saldırıda da ölen ya da yaralanan olmadı.

Şok Detay: Poliste Tam 101 Suç Kaydı!

Soruşturma derinleştikçe mağdur olduğu sanılan çiftin kabarık suç dosyası ortaya çıktı. İşletmeci Selçuk K.'nin dolandırıcılıktan uyuşturucuya kadar 64 suç kaydı olduğu, eşi Dilek K.'nin ise büyük çoğunluğu "görevli memura mukavemet" olan 37 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Toplamda 101 suç kaydı olan çiftin, polisle sık sık gerginlik yaşadığı ve işletmelerinde kaçak elektrik kullandığı öğrenildi.

Küfürlü Yanıt Saldırıyı mı Tetikledi?

İddiaya göre Selçuk K., olaydan bir gün önce telefonla aranarak tehdit edildi. Ancak Selçuk K.'nin şüphelilere küfürle karşılık verip telefonu kapattığı ve emniyete herhangi bir şikayette bulunmadığı öne sürüldü. Bu restleşmenin ardından gelen çifte saldırı, Organize Suçlarla Mücadele ekiplerini harekete geçirdi.

Kundaklama ve Saldırı Anı Saniye Saniye Kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kasklı saldırganların soğukkanlılığı dikkat çekiyor. Bir şüphelinin benzin döküp galeriyi ateşe verdiği ve alevlerin gökyüzüne yükseldiği anlar ile villaya ateş açıldığı dakikalar haberimizin videosunda!