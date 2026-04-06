Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Karaağaç köyünde yaşanan trajik kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Seyir halindeyken virajı alamayan 11 DH 857 plakalı traktörün kontrolden çıkarak devrildiği anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hanifi Taşkın Traktörün Altında Kaldı

Görüntülerde, sürücü Hanifi Taşkın idaresindeki traktörün virajı alamayarak bir anda yan yattığı ve ters döndüğü görülüyor. Talihsiz sürücü, devasa aracın altında kalarak ağır yaralandı. Köy halkının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Taşkın'ı hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştı.

Hastanede Acı Haber: Tüm Çabalara Rağmen Kurtarılamadı

Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hanifi Taşkın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen talihsiz sürücü hayata gözlerini yumdu. Taşkın'ın vefat haberi Karaağaç köyünü yasa boğdu.

Kaza Anı Görüntüleri Soruşturma Dosyasında (VİDEO)

Jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, kaza anına ait güvenlik kamerası kayıtları inceleme altına alındı. Görüntülerde traktörün hızının ve devrilme açısının net bir şekilde görüldüğü belirtildi. Kazayla ilgili adli süreç devam ediyor.