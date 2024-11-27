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Başkan Recep Tayyip ErdoğanAK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: ''SGK borcunu ödemeyenler yandaş zengin ediyor''
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Başkan Recep Tayyip ErdoğanAK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: ''SGK borcunu ödemeyenler yandaş zengin ediyor''

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 13:35 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 13:35

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısında CHP'li belediyelerin SGK borcuna dikkat çekerek "Konserler üzerinden ortaya saçılan yolsuzluklar buz dağının kısmı. Suyun altında daha büyük hırsızlık var. Nasıl düzen işlettiklerini önümüzdeki dönemde göreceğiz. SGK borçlarını ödemekten kaçanlar yandaşlarını zengin ettiğini milletimiz görüyor. Sandıkta bunun hesabını milletimiz muhakkak soracaktır. Yolsuzluk yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir. Hizmette eksiğimiz olabilir ama bunlar gibi yağmalatma gibi bir sabıkamız yok. Seçimlere kadar milletin sıkıntılarını çözerek Türkiye Yüzyılı hedefinden sağmayarak küresel gelişmeleri lehimize çevirip iktidarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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