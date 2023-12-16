Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Batı ülkeleri başta olmak üzere toplumların geleceklerinden endişe duymasının sebebi yeni nesillerin avuçlarından kayıp gittiğini görmesidir. Yeni neslimizi yeni iletişim mecralarının sinsi etkilerine karşı korumalıyız. Son dönemde ciddi bir erozyon hatta yozlaşma yaşandığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail saldırılarına değinen Başkan Erdoğan, "Zalim İsrail yönetiminin Gazze'deki katliamlarının önüne geçeceğimiz günlerde, Allah'ın izniyle yakındır" dedi.