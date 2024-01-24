Başkan Erdoğan'dan Türkiye-İran İş Formu'nda önemli açıklamalar! "İran ile yeni sınır kapıları açılması gündemde"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Türkiye-İran İş Forumu’nda konuştu. İran'daki terör saldırısını bir kez daha lanetleyen Başkan Erdoğan, "Bu saldırı sadece İran'a değil bölge barışını da hedef aldı. Kandan beslenen kaos tüccarları hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar." dedi. İran ile iş birliğine vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Yeni sınır kapıları gündemimizde. Ticaret hacmi hedefimiz 30 milyar dolar." ifadelerini kullandı. Öte yandan Gazze'deki İsrail soykırımına değinen Başkan Erdoğan, "Zafer Filistinli kardeşlerimizin olacaktır." dedi.