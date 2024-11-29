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Başkan Erdoğan'dan TRT World Forum'da önemli açıklamalar
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Başkan Erdoğan'dan TRT World Forum'da önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 16:01 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 16:01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulundu. Dünyanın BM'deki 5 daimi üyenin eline ve diline bırakılamayacağını ifade eden Erdoğan, "Her kriz aynı zamanda bir imkandır. Adalete, barışa ve istikrara açılan bir fırsat penceresidir." dedi. Konuşmasını provoke etmeye çalışanlara sert tepki gösteren Erdoğan, "Siyonistlerin burada dili ağzı olma. Dünyadaki siyonistler Erdoğan'ın nerede durduğunu iyi biliyor ama siz hala anlayamamışsınız." dedi.

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