Başkan Erdoğan’dan Suriye’nin kuzeyine operasyon sinyali: Hazırlıklarımızı tamamlayınca başlatacağız

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali veren Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırında güvenli bölge oluşturmak maksadıyla gerçekleştirdiği sınır ötesi askeri harekatlara bir yenisinin daha ekleneceğini duyurdu. Konuya ilişkin Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu'nu işaret eden Başkan Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar inşallah başlayacaktır" ifadelerini kullandı.