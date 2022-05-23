CHP'nin Maltepe mitinginde terlik tiyatrosu: 'Çöpten alıp giydim' diyen adam çilingir sofrasında

CHP, algı oyunları, kara propaganda ve kirli tiyatrolarla muhalefet yaptığını düşünerek toplumu yanlış yönelndirmeye, Türk siyasetini kirletmeye devam ediyor. Tiyatroya dayalı siyaset anlayışının son örneği CHP'nin Maltepe mitinginde gözler önüne serildi. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sonrası kürsüye çıkarılan Nusret Güllü isimli vatandaş, ayağındaki terliği göstererek 'çöpten alıp giydim' dedi. Ancak Güllü'nün oynadığı tiyatro çok geçmeden ayyuka çıktık. 'Çöpten giyiniyorum' diyen şahsın alkollü çilingir sofralarında fotoğrafları ortaya çıkarken giyimi de dikkatlerden kaçmadı. CHP'nin söz konusu ucuz tiyatrosu büyük tepkiyle karşılandı.