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Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Tahıl koridoru anlaşması 2 ay uzatıldı

Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Tahıl koridoru anlaşması 2 ay uzatıldı
17.05.2023 17:10 - Son Güncelleme: 17.05.2023 17:11

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanlarıyla görüştü. Başkan Erdoğan görüşmenin ardından AK Parti teşkilatına önemli açıklamalarda bulundu. 28 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacaklarını belirten Erdoğan, "Kati zaferi ilan edeceğiz 28 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacaksınız. Pazar günü 16. ve 17. seçimde de açık ara birinci çıkararak zirveye taşıdınız." dedi. CHP'li belediyelerin kapı dışarı ettiği depremzedelere seslenen Başkan Erdoğan, "CHP'li belediyeler veya başka kuruluşların yardımlarını kestikleri depremzedelerimiz varsa hemen bulundukları yerlerdeki Valilik ve Kaymakamlıklara başvursunlar. AFAD bu yardımların kesintisiz olarak devam ettirecektir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, dünyaya müjdeyi vererek, tahıl anlaşmasının 2 ay uzatıldığını açıkladı.

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