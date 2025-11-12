PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz"

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Azerbaycan dönüşü Gürcistan'da düşen C-130 askeri kargo uçağında 20 askerimizin şehit olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil." dedi. Erdoğan, "Gerekli incelemelerin titizlikle yapılarak olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz." ifadelerini kullandı. Hakaret diline sarılan Özgür Özel'i eleştiren Başkan Erdoğan emlak vergilerinde fahiş fiyat artışına giden CHP'li belediyeleri de uyardı.

Bunlar da Var

Annesiyle birlikte ölü bulunan Osman Helvacı'nın o videosu yürekleri yaktı!
Bartın'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bursa İnegöl’de feci kaza: Otomobil tıra çarpıp altına girdi! 3 yaralı
Diyarbakır’daki viyadük kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi
