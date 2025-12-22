PODCAST
Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın Şam'da
Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2025 14:28
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gitti.
