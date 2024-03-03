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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 03 Mart 2024, 16:52 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024, 16:52

Başkan Erdoğan'dan Muğla'da net yerel seçim mesajı: 31 Mart'ı milli irade bayramı ilan edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor... Geride bıraktığımız gün Antalya'da olan Erdoğan, seçim mitinglerine bugün Muğla'dan devam etti. Başkan Erdoğan, miting alanında 50 bin kişinin olduğunu söyledi. Öte yandan CHP'li Muğla Belediyesi'ne tepki gösteren Erdoğan, "Engelledikleri projelerle bir Muğla daha çıkardı" dedi. Yerel seçimler için net mesajlar da veren Erdoğan "Türkiye Yüzyılı şehirleri için Cumhur İttifakı olarak hazırız. Ramazan Bayramı'ndan önce 31 Mart'ta milli irade bayramı ilan edeceğiz" şeklinde konuştu.

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