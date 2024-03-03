Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor... Geride bıraktığımız gün Antalya'da olan Erdoğan, seçim mitinglerine bugün Muğla'dan devam etti. Başkan Erdoğan, miting alanında 50 bin kişinin olduğunu söyledi. Öte yandan CHP'li Muğla Belediyesi'ne tepki gösteren Erdoğan, "Engelledikleri projelerle bir Muğla daha çıkardı" dedi. Yerel seçimler için net mesajlar da veren Erdoğan "Türkiye Yüzyılı şehirleri için Cumhur İttifakı olarak hazırız. Ramazan Bayramı'ndan önce 31 Mart'ta milli irade bayramı ilan edeceğiz" şeklinde konuştu.