Başkan Erdoğan’dan Memur-Sen Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Kurulunda önemli açıklamalarda bulunuyor. Asrın çifte felaketi sonrası deprem üzerinden siyasi yağmacılık yapan 7'li koalisyona sert tepki gösteren Erdoğan, "Kimileri de şov yapmanın peşinde koştu. Canımız yanarken devleti özellikle suçladılar, yıkıntılar başında bol bol poz verdiler. İşleri bitince orayı terk ettiler. Biz ise halen sahadayız. Son olarak İlham Aliyev ile Akif İnan'ın da memleketi sayılan K.Maraş'ta afet konutlarımızın temelini attık." dedi. Erdoğan bir müjde vererek 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alanlarla ilgili çalışmanın seçimden sonra yapılacağını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret vaadine Takvim.com.tr manşetiyle tepki gösteren Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, asgari ücretten vergiyi kaldırmaktan bahsediyor. Uyan da balığa gidelim. Biz, asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1,5 sene oldu" ifadelerini kullandı.