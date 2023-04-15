Başkan Erdoğan'dan Kocaeli Şehir Hastanesi'ni açılışında önemli açıklamalar

Türkiye bir şehir hastanesine daha kavuşuyor... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği şehir hastanelerinden biri de Kocaeli'de açıldı. Açılışta konuşan Başkan Erdoğan, "Bay Bay Kemal sen hayatında böyle hastane gördün mü? Senin SSK Genel Müdür olduğun zaman hastanelerin hali ortadaydı." diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Erdoğan, 7'li koalisyona da sert sözlerle yüklenerek, "7'li bir masa kurdular, yetmedi PKK'sından FETÖ'süne tüm örgütleri ile anlaştılar, emperyalistlerin desteğini aldılar, ne ararsan var, bir tek millet yok." ifadelerini kullandı.