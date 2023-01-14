Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘komuta kademesi’ tepkisi: ‘’Bay Kemal sen bu teröristlerle dirsek dirseğesin’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da toplu açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan açıklamalarında Kılıçdaroğlu’na, ‘’Bay Kemal sen bu teröristlerle dirsek dirseğesin. Cezaevindekileri de nasıl çıkarırım onun derdindesin. Ama oradan çıkamazlar. Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Demirtaş değil miydi? Bunları çıkartacağım diyor. Bu millet sana bu yolu açmaz. Ben milletime güveniyorum. Bu yolda böyle yürüyeceğiz. Kan emicilere asla prim vermeyiz.’’ sözleriyle tepki gösterdi.