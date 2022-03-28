Başkan Erdoğan’dan ‘kendi yandaşınızı zengin ediyorsunuz' iftirasına yanıt: Avrasya Tüneli'ni yapan CHP'li!

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasının ardından CHP'nin başını çektiği muhalefet AK Parti'ye yönelik her zaman olduğu gibi 'kendi yandaşınızı zengin ediyorsunuz' iftirasını attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından muhalefetin bu iddialarına yanıt verdi.

KENDİ SİYASİ GÖRÜŞTEN ARKADAŞLARI AVRASYA TÜNELİ'Nİ YAPANLARDAN

Başkan Erdoğan, şunları söyledi "Hani 5'li çete diyorlar ya 5'li çete dediklerini koy bir kenara burada aynı siyasi görüşü paylaştıkları arkadaşlarımız Avrasya Tüneli'ni yapanların içindeydi."