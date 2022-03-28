Başkan Erdoğan’dan ‘kendi yandaşınızı zengin ediyorsunuz' iftirasına yanıt: Avrasya Tüneli'ni yapan CHP'li!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Avrasya Tüneli'nin müteahhitinin de CHP'li olduğunu söyledi. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ni yapan Yapı Merkezi isimli firmanın başında Dr. Ersin Arıoğlu yer alıyor. Dr. Ersin Arıoğlu 22. Dönem CHP İstanbul Milletvekili. Arıoğlu'nun oğlu Başar Arıoğlu ise 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili yapılan eleştiriler hakkında "Ben solcuyum diyerek solcu olunmuyor. Muhalefetin 'benzini, bu kadar ucuza germeyin, milleti toplu taşımaya yönlendirin' demesi lazım ama ne yazık ki alakasız her şeye 'hayır' diyerek muhalefet yapılıyor." diyerek tepki gösterdi.