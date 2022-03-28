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Başkan Erdoğan’dan ‘kendi yandaşınızı zengin ediyorsunuz' iftirasına yanıt: Avrasya Tüneli'ni yapan CHP'li!

Başkan Erdoğan’dan ‘kendi yandaşınızı zengin ediyorsunuz' iftirasına yanıt: Avrasya Tüneli'ni yapan CHP'li!
28.03.2022 20:19

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Avrasya Tüneli'nin müteahhitinin de CHP'li olduğunu söyledi. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ni yapan Yapı Merkezi isimli firmanın başında Dr. Ersin Arıoğlu yer alıyor. Dr. Ersin Arıoğlu 22. Dönem CHP İstanbul Milletvekili. Arıoğlu'nun oğlu Başar Arıoğlu ise 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili yapılan eleştiriler hakkında "Ben solcuyum diyerek solcu olunmuyor. Muhalefetin 'benzini, bu kadar ucuza germeyin, milleti toplu taşımaya yönlendirin' demesi lazım ama ne yazık ki alakasız her şeye 'hayır' diyerek muhalefet yapılıyor." diyerek tepki gösterdi.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasının ardından CHP'nin başını çektiği muhalefet AK Parti'ye yönelik her zaman olduğu gibi 'kendi yandaşınızı zengin ediyorsunuz' iftirasını attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından muhalefetin bu iddialarına yanıt verdi.

KENDİ SİYASİ GÖRÜŞTEN ARKADAŞLARI AVRASYA TÜNELİ'Nİ YAPANLARDAN
Başkan Erdoğan, şunları söyledi "Hani 5'li çete diyorlar ya 5'li çete dediklerini koy bir kenara burada aynı siyasi görüşü paylaştıkları arkadaşlarımız Avrasya Tüneli'ni yapanların içindeydi."

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