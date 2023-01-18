Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu ‘Komuta Kademesi’’ tepkisi: Haddini bil, çapın yetmez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan komuta kademesini hedef alan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, ‘’En son Arifiye'deki olay. Arifiye'deki olaydan hemen sonra, Fırtına Obüsleri'nin teslim törenine gittik. Savunma Bakanımız, kuvvet komutanlarımızla... Muhalefetin başındaki adam, 'Siz siyasetçi değilsiniz' diyor. Neyi, neden alkışlıyorlar. Alkışladıkları şey Fırtına Obüsleri'nin teslim töreni. Konuşan kim, Başkomutan konuşuyor. Sen Savunma Bakanımıza ne kuvvet komutanlarımıza hakaret edecek çapta değilsin, haddini bil. Bu cibilliyet meselesi. Bu noktada karakter zaafı olan bir insan olarak kalkıp bizim şanlı ordumuzun komutanlarına saldırmak herkesin karı değil. Bunlarla ilgili hukuki boyutu devam ediyor.’’ sözleriyle tepki gösterdi.