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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 21 Mart 2024, 14:43 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2024, 14:43

Başkan Erdoğan’dan Kayseri mitinginde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilere promosyon müjdesi veren Erdoğan, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Yılın ikinci yarısını işaret eden Erdoğan, enflasyonun düşeceğini refah seviyesinin artacağını dile getirdi. CHP'deki paradan kule skandalına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "İzahını hala yapamadılar. Olayı dürüstçe açıklamak yerine çirkinleşerek skandalı örtbas edebileceklerini zannediyorlar" dedi.

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