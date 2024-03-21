MSB'den haftalık 'Z' raporu! PKK'ya Pençe'yi attık kilidi kapatıyoruz: Irak’ın kuzeyinde "Güvenli bölge" oluşturulacak

Milli Savunma Bakanlığı haftalık 'Z' raporunu paylaştı. Bakanlık kaynakları, "Irak sınırında güvenli bölge oluşturarak ülkemize yönelik tehdidi uzaktan karşılamak, ulaştırma ve enerji projeleri ile de bölgede refahın geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı. Irak tarafının PKK'yı tehdit olarak gördüğü belirtilen açıklamada "Son dönemde saldırıların gerçekleştirildiği yerler artık Pençe-Kilit Operasyon bölgesinin en uç, en cephe bölgeleridir. Orada ufak bir bölüm kaldı, orayı da temizleyip kilidi kapattıktan sonra hudutlarımız daha güvenli hale gelecektir" denildi.