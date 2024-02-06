Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay ve Gaziantep'in ardından, "Asrın Felaketi"nin birinci yılında depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta. Erdoğan, 8 bin 122'si il ve ilçe merkezinde, bin 167'si kırsalda olmak üzere toplam 9 bin 289 deprem konutu için yapılan anahtar teslim töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, muhalefetin "Hükümetle yerl yönetimler koordineli çalışmalı" sözlerini çarpıtan muhalefete "Hiçbir belediyede ayrımcılık yapmadık yapmayız. Kendi beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.