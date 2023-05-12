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Başkan Erdoğan'dan İstanbul Bahçelievler'de önemli açıklamalar! "Siyasetin bu kadar çirkinleştirilmesini kabul edemeyiz"

Başkan Erdoğan'dan İstanbul Bahçelievler'de önemli açıklamalar! "Siyasetin bu kadar çirkinleştirilmesini kabul edemeyiz"
12.05.2023 18:20 - Son Güncelleme: 12.05.2023 18:26

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da milli iradeyle kucaklaşmaya devam ediyor. Erdoğan'ın son durağı Bahçelievler oldu. Burada Muharrem İnce'ye kurulan kaset kumpasına değinen Erdoğan, "Günlerdir kasetler, tehditler havada uçuşuyor. Şimdi tekrar Muharrem Bey'e gel diyorlar. O da elinin tersiyle itti. Kaset numaralarının arkasında Pensilvanya var" ifadelerini kullandı. "Bay bay Kemal'in kökü ne ki bugün yaptıkları farklı olsun" diyen Başkan Erdoğan, "14 Mayıs Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür" dedi.

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