Başkan Erdoğan’dan İran mesajı: Sinsi hesapların farkındayız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftar programında parti teşkilatıyla bir araya gelerek ABD ve İsrail’in saldırılarına maruz kalan İran halkına taziye mesajı iletti. Saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Önceliğimizin ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır. Müdahale edilmezse ciddi sonuçları olur.” ifadelerini kullanırken, bölgede yeni savaş ve çatışmaların yaşanmasını istemediklerini belirterek, “Kapalı kapılar ardında yapılan sinsi hesapları gayet iyi biliyoruz.” dedi.