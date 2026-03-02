CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan’dan İran mesajı: Sinsi hesapların farkındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftar programında parti teşkilatıyla bir araya gelerek ABD ve İsrail’in saldırılarına maruz kalan İran halkına taziye mesajı iletti. Saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Önceliğimizin ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır. Müdahale edilmezse ciddi sonuçları olur.” ifadelerini kullanırken, bölgede yeni savaş ve çatışmaların yaşanmasını istemediklerini belirterek, “Kapalı kapılar ardında yapılan sinsi hesapları gayet iyi biliyoruz.” dedi.

ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
ABD İran'ın balistik füze rampalarının vurulma anının görüntülerini paylaştı
İran, İsrail'in Beyt Şemeş kentine saldırı düzenledi: 8 kişi öldü
ANKA'ya "İncirlik" soruşturması: Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener gözaltına alındı
