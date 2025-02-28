Başkan Erdoğan’dan Haliç Kongre Merkezi’ndeki programda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kanal 7 Medya Grubu'nun 30. yıl dönümü programında önemli açıklamalarda bulundu. 28 Şubat zulmünün Türkiye'ye maliyetinin 380 milyar dolar olduğunu belirten Erdoğan, "Bunların sorumlusu sensin CHP, siz yaptınız bunları. Millet fakirleşirken dönemin şakşakçısı kartel medyası daha da zenginleşti." dedi. Terörsüz Türkiye hedefinde dün itibarıyla artık yeni bir safhaya geçildiğini belirten Erdoğan, "Bu süreci baltalayacak her türlü provokasyona karşı tedbirlerimize alacağız. Terörsüz Türkiye'nin kazananı 85 milyonun tamamı, milletimizin her bir ferdi olacaktır." ifadelerini kullandı.