Başkan Erdoğan’dan, HAK-İŞ Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen HAK-İŞ Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. 21 yıldır çalışanları enflasyona ezdirmediklerini belirten Erdoğan, "Düşük faiz politikamızla üretim ve yatırımı teşvik ettik. Dünya yüksek faiz peşinde koşarken biz faizi düşürdük ve yatırımın önünü açtık." dedi. Memurlara Temmuz müjdesi veren Erdoğan, "Temmuzda en düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından az olmayacak seviyede düzenleyeceğiz. En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak." dedi.