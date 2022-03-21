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Başkan Erdoğan’dan Forum Metaverse programında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan’dan Forum Metaverse programında önemli açıklamalar
21.03.2022 15:30

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Forum Metaverse programında önemli açıklamalarda bulundu. Sanal alemdeki tehlikelere dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Tüm dünyanın kullanılabileceği içerikler üretilmesini sağlamak istiyoruz. Asıl hedefimiz ise bu üretimi kendi kültürümüzün, değerlerimizin üzerinde inşa etmektir. Dijital hukuk düzeni kurulmadan bu sorunların çözümü mümkün değildir. Bize düşen öncelikle kendi evlatlarımıza sahip çıkmak." dedi. Erdoğan "Önümüzdeki dönemi Dijital Seferlik Dönemi olarak ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

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